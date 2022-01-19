Hatay'da kıraathanede kumar oynayan 6 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'nde S.B'y ait kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.
Yapılan incelemede masa üzerinde 2 bin 400 lira para tespit edilirken kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye para cezası kesildi.
İş yeri sahibi S.B. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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