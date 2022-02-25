Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü

25.02.2022 00:57
Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda çıkan otluk yangını söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda çıkan otluk yangını söndürüldü.

İskenderun'da bulunan Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda fırtına dolayısı ile kopan elektrik telleri iki ayrı noktada yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, askerler ve vatandaşlar yangına müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda bulunan askerler, arazi düzeltme çalışması yaparak muhtemel yeni bir yangını önlemeye çalışıyorlar.

Ayrıca yangında, vatandaşlar da bir kaplumbağayı alevlerden kurtardı. - HATAY

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İskenderun, Fırtına, Şehit, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kışlada çıkan otluk yangını söndürüldü - Son Dakika


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