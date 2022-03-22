Hatay'da kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken kişi tekrar tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken kişi tekrar tutuklandı

22.03.2022 20:04
Hatay'da kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken kişi tekrar tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mustafa Resul E'nin (34) kentte olduğunu belirledi.

Adresi tespit edilen Mustafa Resul E, polisin operasyonuyla yakalandı.

İskenderun'a götürülen Mustafa Resul E, işlemlerinin ardından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mustafa Resul E, 15 Aralık 2021'de evine gittiği eski kız arkadaşı G.Ç.T'nin yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 Mart'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanık hakkında, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Mart'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Osmaniye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken kişi tekrar tutuklandı - Son Dakika


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