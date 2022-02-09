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Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı - Son Dakika

Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı

09.02.2022 12:59

Hatay'da, Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Hatay'da, Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki merkezden, 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 439 parça kıyafet ve ayakkabı ile 12 araç lastiği çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler O.O, U.D, M.M. ve A.Z'yi Antakya'daki adreslerinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.O, U.D. ve M.M. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkezin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli 4 kişinin ellerinde çuvallarla gece saatlerinde depoya girdiği görülüyor.

Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı
Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı
Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı

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Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Hatay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay deposundan malzeme çalan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı - Son Dakika
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