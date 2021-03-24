Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta kızlar tekme tokat kavga etti.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta kızlar tekme tokat kavga etti. Kızlardan birinin bıçakla elinden yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir parkta 5 kişi olan bir grup kız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden kızları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, diğerini elinden hafif yaraladı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kavga sona erdi. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kızların şikayetçi olmadığı bildirildi.

Son Dakika

3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara

G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim

Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı

Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi

Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu