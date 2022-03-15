Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki koltuk döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika