Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aynı binada oturduğu komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aynı binada oturduğu komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.
Esentepe Mahallesi'nde Ömer İ, damda kuş uçuran komşusu Yusuf K'nin kuşlarına evinin penceresinden tüfekle ateş açtı.
Kuşlarından birisi ölen Yusuf K, komşusu Ömer İ. hakkında şikayette bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer İ'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
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