Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası - Son Dakika

Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası

7 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde, komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği ileri sürüldü.

Hatay'da komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği iddiası, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde, komşusuyla tartışan kişinin darbedildiği ileri sürüldü.

Kızlarçayı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Ahmet B. ile komşusu Mustafa K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada başına sert bir cisimle darbe alan Ahmet B. yaralandı.

Çocukları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet B. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ahmet B, kendisini yaraladığını öne sürdüğü komşusu Mustafa K. hakkında Erzin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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