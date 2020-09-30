Hatay'da konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak - Son Dakika

Hatay Valiliği, konaklama tesislerinde HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu isteneceği ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, ilgili genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 10 gün süre ile faaliyetten men edileceği kaydedildi.