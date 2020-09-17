Hatay'da 'konar göçer' dilenciler, kent dışına çıkarıldı - Son Dakika

HATAY'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak, kent dışına çıkarıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı incelemede, 'konar göçer' olarak tabir edilen şehir dışından gelen dilencilerin, çocukları da kullanarak, duygu sömürüsü yapıp haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda harekete geçen ekipler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin de katılımıyla, boş arazilerde ve dükkanların önünde çadır kuran konar göçerlere operasyon düzenledi. Operasyonda, 33 konar göçere cezai işlem uygulayan ekipler, daha sonra eskort ekip eşliğinde dilencileri otobüse bindirerek, kent dışına çıkardı.