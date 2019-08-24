Son Dakika Haberleri: Hatay'da konserler şehitler için iptal edildi
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Hatay'da konserler şehitler için iptal edildi

1 saat önce

- Hatay'da konserler şehitler için iptal edildi Bülent Sertaş konserini iptal etti Hatay'da Bülent Sertaş, Orhan Çakmak konseri ile Zafer Şöleni Festivali, şehit haberleri sonrası iptal edildiHATAY - Önceki gün Şırnak'tan bugünde Diyarbakır'dan gelen şehit haberlerinin ardından Yayladağı'nda...

- Hatay'da konserler şehitler için iptal edildi

Bülent Sertaş konserini iptal etti

Hatay'da Bülent Sertaş, Orhan Çakmak konseri ile Zafer Şöleni Festivali, şehit haberleri sonrası iptal edildi

HATAY - Önceki gün Şırnak'tan bugünde Diyarbakır'dan gelen şehit haberlerinin ardından Yayladağı'nda sahne alacak olan Bülent Sertaş ve Orhan Çakmak, konserlerini iptal etti. Antakya Ülkü Ocakları tarafından yapılması planlanan Zafer Şöleni Festivali de ileri bir tarihe alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek halk konseri iptal edildi. Festival etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere ilçeye gelen Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, konseri iptal ettiğini duyurdu. Büyük bir heyecanla Hatay'a ardından Yayladağı'na geldiklerini dile getiren Serttaş, şehadet haberlerini alınca çok üzüldüğünü, içinden bir şeyler söylemek gelmediğini ifade etti. Sanatçı Serttaş, "Gecesini gündüzüne katarak bizlerin rahatça uyuyabilmesi için toprağa düşen bu canlar henüz toprağa bile verilmemişken, bize burada eğlenip türkü söylemek değil, şehidimizin acısını yaşayıp paylaşmak düşer. Hatay'ımızın, tüm milletimizin başı sağolsun. Şehidimize Allah'tan Rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. İnşallah ileri ki bir tarihte tekrar sizlerle bir araya gelip sevincinize ortak olurum" dedi.

Yayladağı Festivali kapsamında yapılması planlanan Aba Güreşlerinin ise devam edeceği açıklandı.

Diğer yandan merkez ilçe Antakya'da, Antakya Ülkü Ocakları tarafından yapılması planlanan Zafer Şöleni Festivali de ileri bir tarihe alındı.

Diyarbakır, Yayladağı, Şırnak, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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