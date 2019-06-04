Hatay'da konteyner kentte bayram namazı
1 saat önce
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını yaşadıkları konteyner kentte kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını yaşadıkları konteyner kentte kıldı. Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde bulunan Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki Ensar Camisi'nde saf tutan Suriyeliler bayram namazını kıldı.
Namazın ardından Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın bitmesi ve akan kanın durması için dualar etti.
Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.
Boynuyoğun Konaklama Merkezi yöneticileri tarafından camiden çıkan Suriyelilere çikolata ikram edildi.
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