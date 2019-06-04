Son Dakika Haberleri: Hatay'da konteyner kentte bayram namazı
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Hatay'da konteyner kentte bayram namazı

1 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını yaşadıkları konteyner kentte kıldı.

Hatay'da konteyner kentte bayram namazı, System.String[]
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı bayram namazını yaşadıkları konteyner kentte kıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki Ensar Camisi'nde saf tutan Suriyeliler bayram namazını kıldı.
Namazın ardından Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın bitmesi ve akan kanın durması için dualar etti.
Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.
Boynuyoğun Konaklama Merkezi yöneticileri tarafından camiden çıkan Suriyelilere çikolata ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Altınözü, Türkiye, Hatay, Güncel
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