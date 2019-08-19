Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
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Hatay'da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
'da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik
Mahallesi Gediktepe
mevkisinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede diğer alanlara yayılarak yeniden alevlendi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
Ekipleri tarafından yapılan anonsla yangın noktasına çok sayıda itfaiye aracı geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekipleri de yangına müdahalede bulunan orman işletme müdürlüğü ekiplerine su desteği sağladı.
Alevlerin hızlı müdahale ile kısa sürede tekrar kontrol altına alınması bekleniyor. - HATAY
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