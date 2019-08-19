Son Dakika Haberleri: Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
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Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

59 dakika önce

Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi Ekipler yangını tekrar kontrol altına almaya çalışıyorHATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı.

Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Ekipler yangını tekrar kontrol altına almaya çalışıyor
HATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede diğer alanlara yayılarak yeniden alevlendi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan anonsla yangın noktasına çok sayıda itfaiye aracı geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de yangına müdahalede bulunan orman işletme müdürlüğü ekiplerine su desteği sağladı.
Alevlerin hızlı müdahale ile kısa sürede tekrar kontrol altına alınması bekleniyor.
Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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