Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan ve 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan ve 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Gazeluşağı mevkisindeki ormanlık alanda 2 ayrı noktada 15 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören yaklaşık 200 hektarlık alan, helikopterle havadan görüntülendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ve yanan alanlar görüntülere yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa ilçesinde 15 Temmuz'da saat 19.46'da çıkan orman yangınının, 39 saat sonra kontrol altına alındığını, yangında yaklaşık 200 hektar ormanlık ve örtülük alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı