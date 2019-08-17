Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:33 Kaynak: AA
'ın Yayladağı
ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Muhammet Nur Aytaç yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil, Yayladağ- Antakya
kara yolu Kulaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara ve tabelaya çarpan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu, otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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