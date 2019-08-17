Son Dakika Haberleri: Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Muhammet Nur Aytaç yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil, Yayladağ- Antakya kara yolu Kulaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara ve tabelaya çarpan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu, otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:19 Kaynak: AA
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