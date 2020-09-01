Hatay'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 31 KP 039 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir marketin vitrinine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:53 - Kaynak: AA
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