Son Dakika Haberleri: Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralıHatay'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca idaresindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akarca, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca çarptı, ardından boş bir daireye daldı!
Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "düşüncelerine katılmıyorum" deyip hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 07:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]