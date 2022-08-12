Kaza, Kırıkhan içesi Kurtsoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazaya yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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