Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde maydanoz yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde maydanoz yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Adana Tem Otoyolu Kuzuculu Kantarı yakınlarında meydana gelen kazada, Yusuf Turan (55) idaresindeki 31 AAN 953 plakalı maydanoz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır şoförü Yusuf Turan ile kamyonda yolcu olarak bulunan Adil Başlı (75) yaralandı. Tırın yan yattığını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan tır olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Yusuf Turan, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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