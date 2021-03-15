Hatay'da kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine giren tırın sürücüsü yaralandı.
S.A. yönetimindeki 31 ABM 74 plakalı tır, Hassa- Gaziantep kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak zeytin bahçesine girdi.
Ağaçlara çarparak durabilen tırda hasar oluşurken sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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