Hatay'da kontrollü yıkılan binanın enkazı iş makinesinin üstüne devrildi, operatör hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'da kontrollü yıkılan binanın enkazı iş makinesinin üstüne devrildi, operatör hayatını kaybetti

Hatay\'da kontrollü yıkılan binanın enkazı iş makinesinin üstüne devrildi, operatör hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 24.09.2023 19:38

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında, bina iş makinesinin üstüne devrildi. İş makinesi operatörü hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

HATAY'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Antakya, Kaza, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kontrollü yıkılan binanın enkazı iş makinesinin üstüne devrildi, operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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