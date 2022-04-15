Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü - Son Dakika
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Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü

15.04.2022 17:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan yamaç paraşütü pilotu, iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek protokolün yanına düştü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan yamaç paraşütü pilotu, iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek protokolün yanına düştü.

İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bu sırada Amanos Dağları'ndan atlayan bir yamaç paraşütü pilotu, alana iniş yaparken kontrolünü kaybederek protokolün yanına düştü.

Kazada yaralanan olmazken, pilot alandakilerin yardımıyla yerden kalktı.

Yamaç paraşütü pilotunun, protokolün yakınına düşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü
Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü - Son Dakika
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