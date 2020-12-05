Hatay'da Kore gazisi Halvacioğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hatay'da Kore gazisi Halvacioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
05.12.2020 16:09
Hatay'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi İzeddin Halvacioğlu'nun cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi İzeddin Halvacioğlu'nun cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Evinde rahatsızlanması üzerine götürüldüğü Antakya'daki özel bir hastanede yaşamını yitiren Halvacioğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle törene sadece gazi Halvacioğlu'nun ailesi katıldı.
Gazinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığına defnedildi.
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