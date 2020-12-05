Hatay'da Kore gazisi Halvacioğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle törene sadece gazi Halvacioğlu'nun ailesi katıldı.

Evinde rahatsızlanması üzerine götürüldüğü Antakya 'daki özel bir hastanede yaşamını yitiren Halvacioğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi.

Hatay 'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi İzeddin Halvacioğlu'nun cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi