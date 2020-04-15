Hatay'da korkuluk demirine saplanan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Veteriner hekimlerce ilk tedavisi olay yerinde yapılan kedi daha sonra barınağa götürüldü.

Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile İskenderun Belediyesi ekipleri kediyi saplandığı demirden kurtardı.

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