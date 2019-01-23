Son Dakika Haberleri: Hatay'da Korkutan Ev Yangını

Hatay'da Korkutan Ev Yangını

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Hatay'da Korkutan Ev Yangını, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında dubleks evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şenköy Mahallesinde bulunan dubleks evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında kimseye zarar gelmezken, Güneş ailesine ait olan dubleks evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yanan evde soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

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