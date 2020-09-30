Son dakika haberi | Hatay'da korkutan hortum kamerada
Bir son dakika haberine göre Hatay'da korkutan hortum kamerada Hatay'da çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Hatay'da korkutan hortum kamerada
HATAY - Hatay'da çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Öğleden sonra sıcak havanın etkisini azaltmasının ardından çıkan rüzgar, kısa süre sonra hortuma neden oldu. Hassa ilçesinde çıkan kum hortumu korkulu anlar yaşattı. Amatör kamera tarafından görüntülenen kum hortumu kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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