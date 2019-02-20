Hatay'da Korkutan Yangın

Hatay'da korkutan yangınHATAY - Hatay'da, bir binanın son katında bulunan dairede yangın çıktı.

Hatay'da korkutan yangın



HATAY - Hatay'da, bir binanın son katında bulunan dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi, Temiz Sokak'ta bulunan Yetim Apartmanı'nın son katında belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, alevlerin yükseldiği dairede yangının diğer katlara sıçramaması için itfaiye ekipleri uzun süre müdahalede bulundu. Daire içinden ve bina dışından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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