Hatay'da Korkutan Yangın

Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı.

Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sonrası 2 katta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Yangın, Samandağ ilçesi Çevlik yolunda bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablolarının neden olduğu yangında ilk olarak bahçede bulunan plastik ve tahta kasalar alev aldı. Yangın daha sonra binaya sıçradı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyüklüğü ve diğer katlara sıçrama tehlikesine karşılık itfaiye ekipleri dört koldan çalışırken, 112 acil ekipleri de hazır bekledi. Polis ve jandarma ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı yangına ilk olarak dışarıdan daha sonra içeriden müdahalede bulunuldu. Yangın 1 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 katlı binanın orta ve son katında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Köprüde Can Pazarı

İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi

Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı