Son Dakika Haberleri: Hatay'da Korkutan Yangın

Hatay'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Hatay'da, müstakil bir evde yangın çıktı.

Hatay'da Korkutan Yangın, System.String[]
Hatay'da, müstakil bir evde yangın çıktı. Söndürülen yangının ardından evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi, 632. Sokakta bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, alevlerin yükseldiği evde yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri uzun süre müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, müstakil evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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