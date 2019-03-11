Son Dakika Haberleri: Hatay'da Korkutan Yangın

Hatay'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Hatay'da, 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.

Hatay'da Korkutan Yangın, System.String[]
Hatay'da, 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Söndürülen yangının ardından dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında Suriyelilerin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, ambulans ve polis ekiplerinin de gelmesiyle yol trafiğe kapatıldı.

Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çevrede bulunan ve zarar gören elektrik kabloları da TEDAŞ ekipleri tarafından onarılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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