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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da korkutan yangın - Son Dakika

Hatay'da korkutan yangın

6 saat önce

Hatay'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da korkutan yangın, System.String[]

Hatay'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Antakya'nın Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tahliye edilen binadaki yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.


Maddi hasarın oluştuğu dairedeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. - HATAY

Antakya, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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