Hatay'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Hatay'da ev yangını korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Kurteres Mahallesi'nde bulunan aparmanın üçüncü katında bulunan evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan evde 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.