Hatay'da bir antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika