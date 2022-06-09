Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor

09.06.2022 10:32

Hatay'ın Narduzu Mahallesi'nde bulunan gümrük mallarının muhafaza edildiği antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangını söndürmek hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Hatay'da bir antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:

Hatay'da antrepo yangını
Hatay'da antrepo yangını! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor
Hatay'da antrepo yangını! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor
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Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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