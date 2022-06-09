Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:

Hatay 'da bir antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da korkutan yangın! Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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