Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü - Son Dakika
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Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü

18.04.2022 08:08

Hatay Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ekipler söndürmek için seferber oldu

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ekipler söndürmek için seferber oldu

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.

HATAY'DA ORMAN YANGINI (2)
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HATAY'DA ORMAN YANGINI HATAY'DA ORMAN YANGINI Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü - Son Dakika
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