Hatay'da korona önlemleri artırıldı - Son Dakika

Hatay'da korona önlemleri artırıldı

10.12.2020 11:17

Hatay'da korona önlemleri artırıldı Hatay Devlet Hastanesinde yoğun bakım sayısı ve PCR cihaz sayısı artırıldı Başhekim Yardımcısı Figen Duman, yoğunluğu azaltmak için hastanede irtibat ve çağrı noktası oluşturduklarını belirtti Hatay'da korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hatay...

Hatay'da korona önlemleri artırıldı

Hatay Devlet Hastanesinde yoğun bakım sayısı ve PCR cihaz sayısı artırıldı

Başhekim Yardımcısı Figen Duman, yoğunluğu azaltmak için hastanede irtibat ve çağrı noktası oluşturduklarını belirtti

HATAY - Hatay'da korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hatay Devlet Hastanesinde önlemler artırıldı.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Figen Duman, yaptığı açıklamada hastanenin bölge hastanesi olması sebebiyle Kovid-19 vakalarına ilişkin bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Bu yoğunluğu azaltmak için hastanede irtibat ve çağrı noktası oluşturduklarını aktaran Duman, "Hastanemizde 2 tane ayrı nokta oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi irtibat noktası diğeri de hastane iletişim noktaları. Hastane irtibat noktası 10 kişiden oluşan bir ekipten kuruldu, arkadaşlarımız özellikle pozitif olan, vaka tekrarı olan hastalarımız başvurduğunda onları nakil aracına bindirerek evlerine götürmekte. Aynı zamanda iletişim noktamız var o da 10 kişiden oluşuyor. Bu ekibimiz de genel çağrı olarak gelen bütün vakaların hepsini değerlendirerek geri dönüş yapıyor. Günlük çağrı sayımız şu anda yaklaşık 800'ün üzerinde" dedi.

En çok dikkat ettikleri konunun ise hastanın gecikmiş vaka mı yoksa başlangıç aşamasında olup olmadığını araştırdıklarını belirten Duman, vakanın gecikmiş vaka olması halinde sürece uzatmamak adına kan, numune ve tomografi değerlendirmesiyle tanıyı hızlıca koyup tedaviye başladıklarını anlattı.

Hastane bünyesindeki yoğun bakım kapasitesini de arttırdıklarını ifade eden Duman, "Hastanemizde birçok alanda yoğun bakım sayımızı artırdık. Amacımız hizmet değerlendirmesinde yoğun bakıma ihtiyacı olan bütün hastalarımıza hizmet verebilmek, hiçbir alanda mağdur etmemek" diye konuştu.

Kentte vaka sayıları arttıkça numune sonuçlarında da gecikmelerin yaşandığına dikkati çeken Duman, "Ama şu anda PCR sayısı artırıldı. Normalde 2 PCR cihazı ile hizmet veriyorduk sayımız 3'e çıkartıldı" dedi.

Duman PCR laboratuvarında da ek bir alan açıldığını belirterek, "Var olan numune bekleme süreçleri çok daha kısa sürede olacak çünkü vakanın ilk başladığı süre içerisinde sizler de duymuşsunuzdur 4-6 saat içerisinde numunelerimiz çıkıyordu şimdi süreci o dönem ki düzeye getireceğiz" dedi.

Maske-mesafe ve hijyen konusuna dikkati çeken Duman, "Virüs görünmez bir şey, görünmez bir şey olunca hani etkisi bu kadar yıkıcı olur mu gözlemleyemiyorlar ama yakınlarımız sevdiklerimiz hastalığa yakalandığı zaman ve süreçler ne yazık ki kötüye gittiği zaman gerçekten üzülen bizler oluyoruz. Bu 3 kurala dikkat ettiğimizde var olan vaka sayısının hızlıca düşüşe geçeceğini düşünüyorum."

Hatay'da korona önlemleri artırıldı
Hatay'da korona önlemleri artırıldı
Hatay'da korona önlemleri artırıldı
Hatay'da korona önlemleri artırıldı

Hatay Devlet Hastanesi, PCR Testi, Hastane, Hatay, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hatay'da korona önlemleri artırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
10:49
Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim         
10:45
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak         
10:14
Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu         
09:55
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk         
08:31
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da korona önlemleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei