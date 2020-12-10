Hatay'da korona önlemleri artırıldı - Son Dakika

Hatay'da korona önlemleri artırıldı

Hatay Devlet Hastanesinde yoğun bakım sayısı ve PCR cihaz sayısı artırıldı

Başhekim Yardımcısı Figen Duman, yoğunluğu azaltmak için hastanede irtibat ve çağrı noktası oluşturduklarını belirtti

HATAY - Hatay'da korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hatay Devlet Hastanesinde önlemler artırıldı.

Hatay Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Figen Duman, yaptığı açıklamada hastanenin bölge hastanesi olması sebebiyle Kovid-19 vakalarına ilişkin bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Bu yoğunluğu azaltmak için hastanede irtibat ve çağrı noktası oluşturduklarını aktaran Duman, "Hastanemizde 2 tane ayrı nokta oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi irtibat noktası diğeri de hastane iletişim noktaları. Hastane irtibat noktası 10 kişiden oluşan bir ekipten kuruldu, arkadaşlarımız özellikle pozitif olan, vaka tekrarı olan hastalarımız başvurduğunda onları nakil aracına bindirerek evlerine götürmekte. Aynı zamanda iletişim noktamız var o da 10 kişiden oluşuyor. Bu ekibimiz de genel çağrı olarak gelen bütün vakaların hepsini değerlendirerek geri dönüş yapıyor. Günlük çağrı sayımız şu anda yaklaşık 800'ün üzerinde" dedi.

En çok dikkat ettikleri konunun ise hastanın gecikmiş vaka mı yoksa başlangıç aşamasında olup olmadığını araştırdıklarını belirten Duman, vakanın gecikmiş vaka olması halinde sürece uzatmamak adına kan, numune ve tomografi değerlendirmesiyle tanıyı hızlıca koyup tedaviye başladıklarını anlattı.

Hastane bünyesindeki yoğun bakım kapasitesini de arttırdıklarını ifade eden Duman, "Hastanemizde birçok alanda yoğun bakım sayımızı artırdık. Amacımız hizmet değerlendirmesinde yoğun bakıma ihtiyacı olan bütün hastalarımıza hizmet verebilmek, hiçbir alanda mağdur etmemek" diye konuştu.

Kentte vaka sayıları arttıkça numune sonuçlarında da gecikmelerin yaşandığına dikkati çeken Duman, "Ama şu anda PCR sayısı artırıldı. Normalde 2 PCR cihazı ile hizmet veriyorduk sayımız 3'e çıkartıldı" dedi.

Duman PCR laboratuvarında da ek bir alan açıldığını belirterek, "Var olan numune bekleme süreçleri çok daha kısa sürede olacak çünkü vakanın ilk başladığı süre içerisinde sizler de duymuşsunuzdur 4-6 saat içerisinde numunelerimiz çıkıyordu şimdi süreci o dönem ki düzeye getireceğiz" dedi.

Maske-mesafe ve hijyen konusuna dikkati çeken Duman, "Virüs görünmez bir şey, görünmez bir şey olunca hani etkisi bu kadar yıkıcı olur mu gözlemleyemiyorlar ama yakınlarımız sevdiklerimiz hastalığa yakalandığı zaman ve süreçler ne yazık ki kötüye gittiği zaman gerçekten üzülen bizler oluyoruz. Bu 3 kurala dikkat ettiğimizde var olan vaka sayısının hızlıca düşüşe geçeceğini düşünüyorum."