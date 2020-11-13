Hatay'da koronavirüs denetimleri arttırıldı

HATAY'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilan edilen kararların ardından, kentteki denetimler arttırıldı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevli personeller, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılar yaptı. Kentin işlek olan cadde ve sokaklarında devriye gezen polisler, vatandaşlara sık sık kuralları hatırlattı. Cadde ve sokaklarda sigara içilmemesi, maskesiz gezilmemesi ve sosyal mesafeye uyulması konusunda sürekli anons yapan polis araçları, ışıklı tabela ile de vatandaşı bilgilendirdi.Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen esnaf Eren Maraşlıoğlu, hijyen, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uymaya çalıştıklarını ve müşterilerini uyardıklarını kaydetti. Kurallara herkesin uyması gerektiğine vurgu yapan Maraşlıoğlu, 'Herkesin ve tüm kurumları bu konuya hassasiyetle yaklaşması lazım. Maalesef tam randımanlı bir yaklaşım göremiyorum, Antakya ilçesi için konuşuyorum. Emniyet bu konuda biraz daha hassas ama diğer kurumların da biraz daha fedakarlık yapması gerektiği düşünüyorumö dedi.

Dükkanların kapanmasını istemediği belirten Maraşlıoğlu, 'Vatandaşlarda tabi ki hatalar var, gün boyu maskesiz insanları ve hijyen yeterince dikkat edilmediğini görüyoruz. Özellikle kış aylarına girdiğimiz bu süreçte herkesi kurallara uymaya davet ediyorumö ifadelerine yer verdi.