Hatay'da 'koronavirüs' salgınına karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika

HATAY'da, koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırılmasına ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu'nun başkanlığında toplandı. Alınan kararlar doğrultusunda zorunlu haller dışında birden fazla kişilerin araçla ya da toplu halde gezmeleri yasaklandı.

Koronavirüs salgınına karşı yeni önlemlerin görüşülmesi için Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu'nun başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 madde üzerinde mutabakat sağladı. Kurulun aldığı yeni önlemler şu şekilde:

"Alınan kararlar neticesinde Hatay 'a farklı şehir ya da ülkelerden kara veya deniz yoluyla geçiş yapacak kişilerin 14 gün boyunca sıhhi gözetim altına alınmasına ve kendilerine izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılması. İkametgahında bulunamayan kişilere birinci ikazda 3 bin 150 TL para cezası uygulanması. Yapılacak ikinci kontrolde yine ikametgahında bulunamayan kişiler, Valilik tarafından belirlenecek yerlerde 14 gün sıhhi gözlem altında tutulacak, haklarında tekrar 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak ve ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklar İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıkla 195'inci maddesi uyarınca 2 aydan 12 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları için adli mercilere bildirilecek. Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araçla veya toplu halde gezmeleri yasaklandı. Şantiye ve diğer iş yerlerinde çalışıp, işi bittiği için memleketine gitmek isteyenlerin seyahat etmeden önce 14 günlük izolasyona tabi tutulacak. Yer, işveren tarafından sağlanacak. Çocukların, bebeklerin öğrencilerin, kamuda ya da özel sektördeki idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı. Alınan tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari işlem yapılacak."

HATAY'DA PTT ŞUBELERİ ÖDEME YAPMAYACAK

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1 Nisan'dan bu yana PTT şubelerinden ödemesi gerçekleştirilen 1000 TL'lik yardımın, Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sıra yoğunluğu ve sosyal mesafenin korunması nedeniyle şubelerden yapılmayacağı belirtildi. Valilik, ödemelerin 03 mart 2020 itibari ile PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtası ile dağıtılacağını bildirdi.