Hatay'da koronavirüs tedbir kurallarını ihlal eden 479 kişiye idari para cezası - Son Dakika

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Hatay'da koronavirüs tedbir kurallarını ihlal eden 479 kişiye idari para cezası
6 saat önce
Hatay'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve kurallara aykırı davranışta bulunan 479 kişiye idari para cezası uygulandı.
Hatay'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve kurallara aykırı davranışta bulunan 479 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen iki gün sokağa çıkma yasağı uygulamasında görev yapan kolluk kuvvetleri hafta sonu sıkı güvenlik tedbirleri aldı.
Kent genelindeki denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara aykırı davranışta bulunan 479 kişiye idari para cezası kesildi.
Bir vatandaş hakkında ise bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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