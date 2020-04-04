Son Dakika › Güncel › Hatay'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza - Son Dakika
Hatay'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza
27 dakika önce
HATAY'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan dernek lokalindeki 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL ceza kesildi.
HATAY'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan dernek lokalindeki 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL ceza kesildi.
İskenderun ilçesinde gece saatlerinde ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir dernek lokalinin açık olduğunu ve içeride çok sayıda kişi olduğu belirledi. İskenderun Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro görevlisi ile Belediye Zabıta görevlileri gerekli işlemler için bölgeye çağrılırken, lokaldeki 22 kişi ve işletme sahibi dahil toplam 23 kişiye, kişi başı 3 bin 150, toplamda 72 bin 450 TL ceza kesildi, adli ve idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı