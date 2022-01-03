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Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu

03.01.2022 11:31

Hatay'da hiçbir belirtisini yaşamadan atlattığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) teşhisiyle tedavi gören 6 yaşındaki Behram Yılmaz, 56 günün sonunda sağlığına kavuştu.

Hatay'da hiçbir belirtisini yaşamadan atlattığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) teşhisiyle tedavi gören 6 yaşındaki Behram Yılmaz, 56 günün sonunda sağlığına kavuştu.

Yaklaşık iki ay önce bilinci kapalı halde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilen Behram'ın tahlillerinde mide, bağırsak, karaciğer ve böbreğinde sıkıntı olduğu tespit edildi.

Yoğun bakıma alınarak tedavisine başlanan Behram, üç hafta burada yattı. Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan MIS-C teşhisi konulan Behram, üç hafta kaldığı yoğun bakımdan sonra servise alınarak, tedavisine burada devam edildi.

Behram Yılmaz, 56 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, küçük çocuğun tedavisine yoğun bakımda hemen başladıklarını söyledi.

"Behram geldiğinde bilinci kapalı, böbrek, karaciğer, mide ve bağırsak yetmezliği tablosundaydı." diyen El, "Muayene ve tetkiklerimizi yaptıktan sonra hastamıza Kovid-19 virüsüyle karşılaştıktan sonrasında bağışıklık sisteminin tetiklenmesiyle ortaya çıkan MIS-C tanısı koyduk. Bu sürecin ilk üç haftasını yoğun bakımda geçirdi. Hastamız, o günleri hatırlamıyor. MIS-C, hastalık yapıcı ve öldürücülüğü çok yüksek bir tablo. Behram'ın ve ailesinin öyküsünde Kovid-19 geçirmiş olma tanısı yoktu. Kovid-19'u asemptomatik tablo dediğimiz tamamen belirtisiz geçirebildiği gibi aile üyelerinden herhangi birinin Kovid-19 olup bu sırada çocuğun hafif belirtilerle geçirmesinden dolayı tanı almamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. El, MIS-C'nin, bağışıklık sistemi tetiklendiği için haftalar sonrasında ortaya çıkabildiğini anlattı.

Ailelerden, çocuklarında hafif ateş, genel kalitesinin, beslenmesinin bozulması, beklenmedik şekilde bilinç değişikliği ya da mizacının değişmesi gibi tablolarda mutlaka hekime başvurmasını isteyen El, "Behram geldiğinde 4 organ sisteminde yetmezlik tablosundaydı. Çok güçlü bir savaş verdi ve şu an oldukça iyi. Damar tedavi ihtiyaçlarını azalttık, solunum destek ihtiyacı kalmadı. Bundan sonrasında da daha sağlıklı şekilde hayatına devam edecek." diye konuştu.

"Ben umudumu kesmiştim"

Anne Türkan Yılmaz da oğlundaki kabızlık ve kusma şikayetleriyle hastaneye gittiklerini söyledi.

Hastanede yapılan tetkiklerde oğlunun mide ve bağırsak kanaması geçirdiğini öğrenince yıkıldığını anlatan anne Yılmaz, "Ben umudumu kesmiştim. Doktorlarımızdan ve devletimizden Allah razı olsun, şükürler olsun oğlum sağlığına kavuştu, çok mutluyum." dedi.

Anne Yılmaz, oğlunun şu an çok iyi durumda olduğunu ve kısa süre sonra evlerine döneceklerini kaydetti.

Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu
Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu
Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu

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Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'a bağlı MIS-C tedavisi gören 6 yaşındaki Behram sağlığına kavuştu - Son Dakika
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