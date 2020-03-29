Hatay'da Kovid-19'la ilgili provokatif paylaşıma gözaltı - Son Dakika

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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