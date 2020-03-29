Hatay'da Kovid-19'la ilgili provokatif paylaşıma gözaltı - Son Dakika

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Hatay'da Kovid-19'la ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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