Kovid-19'lu kişiyi almaya giden hasta nakil aracının sürücüsüne darp iddiası - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasını evinden almaya giden hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, trafikte darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kırıkhan Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının sürücüsü Başbay, vakaya giderken Kanatlı Caddesi üzerinde kendisine yol vermeyen bir otomobil sürücüsü tarafından darp edildiğini ileri sürdü.

Yüzünde ve boynunda darp izleri bulunan Başbay, olayı şöyle anlattı:

"15.30 vaka raporu geldi ve vakayı almaya giderken Kanatlı Caddesi'nde trafik yoğundu. Selektör yaparak sol şeride geçtim, karşıdaki bir araç yol verdi arkasındaki adam durmadı, üzerime sürdü aracı. Ben kenara kaçtım 'senin ne işin var burada?' dedi. 'Vakaya gidiyorum' dedim, 'buradan geçemezsin' diyerek tartışmayı sürdürdü ve indi aşağı bana kafa attı, ben de dayanamayıp ona vurdum. Sonra da ayağım kayınca beni darp edip, dövmeye başladı."

Başbay, darp raporu alarak şikayetçi oldu.