Hatay'da Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförünün testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförünün testleri negatif çıktı - Son Dakika

Hatay'da Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförünün testleri negatif çıktı

6 saat önce

LimakPort İskenderun Limanı'na dün yanaşan Ro-Ro gemisinde yüksek ateş tespit edilerek hastaneye kaldırılan tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Hatay'da Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförünün testleri negatif çıktı, System.String[]

LimakPort İskenderun Limanı'na dün yanaşan Ro-Ro gemisinde yüksek ateş tespit edilerek hastaneye kaldırılan tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

LimakPort'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Duba Limanı çıkışlı "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisinin dün sabah saatlerinde İskenderun ilçesindeki limana yanaştığı belirtildi.

Gemiden tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekiplerince yapılan kontrolde yüksek ateş tespit edilen tır şoförünün hastaneye kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün limana yanaşan gemide yüksek ateş tespit edilen ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan tır şoförüne yapılan test sonuçlarında koronavirüs semptomlarına rastlanılmamış ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Liman Başkanlığı Sahil Sıhhiye Denetim Merkezi yetkilileri, ilerleyen saatlerde limandaki izolasyonu kaldırma işlemlerine başlayacaktır.

LimakPort İskenderun Limanı'nda veya söz konusu gemide herhangi bir karantina söz konusu olmamakla birlikte liman ticari faaliyetlerine devam etmektedir."

İskenderun Limanı, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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