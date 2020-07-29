Hatay'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan semt pazarında iki esnafın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine pazar yerinde tedbirler artırıldı, esnafların tezgahı toplatıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, iki pazarcı esnafı ve ailelerinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine satış yaptıkları pazarda tedbirlerin artırıldığını söyledi.

İlçede vaka sayısının artmaya başladığına dikkat çeken Başkan Yavuz, "İki pazarcı esnafı ve ailelerinde koronavürüs görülmesi üzerine esnaflarımızın tezgahının olduğu bölgede kısmi kapatma kararı alarak dezenfekte çalışması başlattık. Semt pazarlarında zaten tedbir alıyorduk bu tedbirleri iki katına çıkardık." diye konuştu.

Başkan Yavuz, cumartesi günü kurulması planlanan semt pazarının ise iptal edilmesi için çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.