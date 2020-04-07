Hatay'da Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de önlemlerin uygulanmasına devam edildi.

Belediye ekipleri, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfeksiyon yaptı. Polis ekipleri de sürücüleri tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyardı.