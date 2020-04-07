Hatay'da Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
6 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de önlemlerin uygulanmasına devam edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de önlemlerin uygulanmasına devam edildi.
Belediye ekipleri, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfeksiyon yaptı. Polis ekipleri de sürücüleri tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:54 Kaynak: AA
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