Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 iş yerine cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 iş yerine cezai işlem uygulandı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 2 iş yeri ile 12 kişiye para cezası uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 2 iş yeri ile 12 kişiye para cezası uygulandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinin hem açık hem de ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Ekipler, iş yerini kapatarak içerideki 6 kişiye de 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
Öte yandan, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgeye uymayarak açık olan bir kahvehanenin sahibine ve içerideki 6 kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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