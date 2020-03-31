Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika

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Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası
6 saat önce
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir spor salonundaki 3 kişiye 1176 lira para cezası uygulandı.
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir spor salonundaki 3 kişiye 1176 lira para cezası uygulandı.
Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir spor salonunun açık olduğu bilgisini aldı.
İş yerine giden ekipler, spor salonu sahibi ve 2 kişiye 1176 lira para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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