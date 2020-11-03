Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı - Son Dakika

Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı

03.11.2020 19:57

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşları salgından korumak ve yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Toplantıda, Mızraklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde koronavirüs tespit edilen bazı evlerin 12 Kasım'a kadar karantinaya alınması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı
Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı
Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı
Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı

Murat Kütük, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tespit edilen evler karantinaya alındı - Son Dakika


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